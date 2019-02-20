Alaşehir'de geleceğin sanatçılarını yetiştirecek proje

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Sanata Ortak Bireylerin Eğitimi (SOBE) Projesi kasamında, gönüllü 4 müzik öğretmeni tarafından ilçedeki müzik öğretmeni bulunmayan okullar taranarak müziğe yetenekli 115 öğrenci belirlendi. Ardından Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'un da katılımıyla Alaşehir Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla bu öğrencilerin yeteneklerini geliştirmesi için yapılacak çalışmalar konusunda velilerine bilgi verilip, destek istendi.

Alaşehir'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğiyle SOBE Projesi düzenlendi. Projede, Alaşehir'deki çeşitli okullarda görev yapan müzik öğretmenleri Volkan Özcan, Gülden Atamer, Hüseyin Aslantaş, Meryem Ezgi Doğan gönüllü olarak yer aldı. Bu dört müzik öğretmeni ilçedeki müzik öğretmeni bulunmayan okulları gezip, müziğe ve müzik aleti çalmaya yetenekli öğrencileri tespit etti. 978 öğrenci tek tek dinlendi. İçlerinden müziğe yatkın olan 115'i belirlendi. 36'sı 6'ıncı sınıf, 38'i '7inci sınıf, 41'i de 8'inci sınıf öğrencisi olan bu öğrencilerin velileri ile Alaşehir Halk Eğitim Merkezi'nde bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez de katıldı. Toplantıda müzik yatkın öğrencilerin bu yeteneklerinin geliştirmesi için yapılacak çalışmalar konusunda velilerine bilgi verilip, destek istendi.

SOBE Projesi ile ilgili bilgi veren Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Projenin fikri, gönüllü öğretmenlerimizden çıktı. Bu çalışmanın resmi bir boyutu yok. Biz, sadece projeyi ve öğretmenlerimizi destekledik. Buradaki temel amacımız, müzikal beceri ve yetenekleri keşfetmek, bu alanda yeteneği olan öğrencilerimizi güzel sanatlar liselerine yönlendirmektir. Öğretmenlerimiz ayrıca 8'inci sınıf öğrencilerini güzel sanatlar liselerine hazırlayacaklar" dedi.

'EĞİTİM PROFİLİNE BU TÜR EĞİTİMCİLER YÖN VERECEKLER'

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da velileri, böyle müzik yeteneği olan evlat sahibi olmaları nedeniyle kutlayıp, "Öğretmenlerimiz bıkmadan, usanmadan, sabırla dinleyerek, çocuklarınızın yeteneklerini tespit etmişler. Belki de geleceğin sanatçılarının yetişeceği bu çalışmaya, siz veliler olarak da destek verin. Bu toplantı sizlerin desteğini almak ve sizleri bu konuda bilgilendirmek amacıyla düzenlendi. Gönüllü dört öğretmenimizi kutluyorum. Bu tür eğitimciler, 'geleceğin eğitim profilini' belirleyeceklerdir. Bu iş resmi olarak verilmiş bir görev değildir. Bu bir gönül işi. Siz görevi kendi kendinize vermiş ve benimsemişsiniz. O görevde en ağır görevdir. Bizim en büyük idealimiz de, her öğrenci yeteneğine göre eğitim almasıdır. Bu çalışma sonunda geleceğin sanatçıları yetişecektir. Keşfedilememiş değerler su yüzüne çıkacaktır" diye konuştu.

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

FOTOĞRAFLI