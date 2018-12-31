Alaşehir'de çok amaçlı salon için ilk harç döküldü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesi, Gümüşçay Mahallesi'nde yaptırılacak olan çok amaçlı etkinlik salonunun temeli törenle atıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi iş birliğinde yaptırılan Gümüşçay Mahallesi Çok Amaçlı Etkinlik Salonu'nun temelini atılması için düzenlenen törene, Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan, MHP Alaşehir İlçe Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Zülal Yorulmaz, Alaşehir Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Uğur Güzel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Mustafa Korkusuz, birim amirleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Törende konuşan Ali Uçak,"Manisa Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Gümüşçay Mahallemiz'in en önemli ihtiyaçlarından biri olan ve sözünü verdiğimiz çok amaçlı etkinlik salonumuzun temel atma törenini hayırlısıyla gerçekleştirdik. Verdiğimiz bir sözü daha tutmuş olmanın gururuyla çalışmalarımızın mahalle sakinlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sizlere söz verdiğimiz gibi düğün salonu olmayan tek bir mahallemiz kalmayacak. Çünkü biz bir söz verdik mi şartlar ne olursa olsun sözümüzü tutarız" dedi. Konuşmaların ardından Başykan Uçak ve beraberindeki protokol üyeleri temele ilk harcı döktü.

736 metrakare kapalı alana sahip olacak şekilde, tek katlı olarak yapılacak olan ve içinde mutfak, yemek ve düğün salonu, tuvaletler bulanacak Gümüşçay Mahallesi Çok Amaçlı Etkinlik Salonu'nun 3 ay içinde tamamlanıp, hizmete açılacağı bildirildi.

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

FOTOĞRAF