Alaşehir'de 'Benim Güzel Pabuçlarım' oyunu sahnelendi

MANİSA'nın Alaşehir Belediyesi Tiyatro Okulu'nun ücretsiz sahnelediği 'Benim Güzel Pabuçlarım' adlı tiyatro oyunu beğeni topladı.

Yönetmenliğini Nurcan Narinç ve genel sanat yönetmenliğini Şekip Noyanalpan'ın yaptığı 'Benim Güzel Pabuçlarım' adlı tiyatro oyunu, Alaşehirliler ile buluştu. Ailelerin çocuklarıyla ilgi gösterdiği oyun, beğeni topladı. Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak, "Kültürel ve sosyal alanlarda ortaya koyduğumuz projelerimiz ile şehrimize renk katmaya devam ediyoruz. Alaşehir'de bir ilk olarak geçtiğimiz ay kurulan tiyatro okulumuzun ilk oyunu olan 'Benim Güzel Pabuçlarım' yarıyıl tatilinde çocuklarımız için değişik bir anı oldu. Yavrularımızın ve ailelerimizin mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Tiyatro oyunumuz 1-2 Şubat'ta tekrar Alaşehirlilerimiz için sahnelenecek" dedi.

ALAŞEHİR (Manisa), ()

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