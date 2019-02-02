Alaşehir Belediyesi'nden organize sera bölgesine destek

MANİSA'nın Alaşehir Belediye Meclisi, kentte kurulması planlanan 'Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı Organize Sera Bölgesi'ne kurucu üye olunması için karar aldı.
Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sera Bölgesi'nin, Kemaliye Mahallesi'ndeki 1800 dekarlık alanda kurulması planlanıyor. Alaşehir Belediye Meclisi toplantısında, yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen bölgeye kurucu üye olunması konusu görüşüldü. Şubat ayı meclis toplantısında da kabul edildi.
Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak, "Devletimizin desteğiyle Kemaliye Mahallemizde kurulması planlanan bölge, 1800 dekarlık alanı kapsayacak. 1450 dekarlık alanda seracılık faaliyeti gösterilecek. 3 bin Alaşehirli hemşerimize iş imkanı sağlanacak. Aynı zamanda seracılık faaliyetlerinin gelişmesinin Alaşehirli çiftçilerimiz içinde çok önemli olacağını düşünüyorum" dedi.
Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()
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