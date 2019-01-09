Alaşehir Belediyesi'nden kar mesaisi

MANİSA'nın Alaşehir Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Alaşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar yağışı sonrası olumsuzluk yaşanmaması için yoğun çalışma yapıyor. Kapanması muhtemel yollara belediye iş makineleriyle anında müdahale edilirken, tuzlama çalışmaları da hızlı bir şekilde yapılıyor. Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak, "Amacımız olumsuz kış şartlarının hizmetlerimizi aksatmasına ve vatandaşlarımızın mağduriyetine engel olmaktır. Bunun için de ekiplerimiz 24 saat hizmet esasına göre teyakkuz halinde" dedi.

ALAŞEHİR (Manisa), ()

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