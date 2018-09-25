Alaşehir Belediyesi'nden aşure hayrı

MANİSA'nın Alaşehir Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle 2 bin 500 kişiye aşure dağıttı.

Alaşehir Belediyesi'nin aşure hayrı, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki Alaşehir Belediye Binası önüne yapıldı. Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak, MHP İlçe Başkanı Halis Yörür ve belediye meclis üyeleri de etkinliğe katıldı. Aşure kazanları üzerine susamla ay- yıldız çizildiği görüldü. Kazan başına geçen Başkan Uçak, aşureleri kendi ikram etti. Etkinlikte 2 bin 500 kişilik aşure dağıtımı yapıldığı belirtildi.

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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