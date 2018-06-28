Alanyaspor'da protokol ziyaretleri

ALANYA, () - AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü'nün 29 Mayıs'ta yapılan olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri protokol ziyaretine devam etti.

Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu ilk olarak Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti. Başkan Çavuşoğlu, yeni sezon hazırlıkları hakkında Başkan Yücel'e bilgi verdi. Yücel ise kulübün her türlü projesinde destek olmaya devam edeceklerini belirterek yeni sezon için başarı diledi.

Günün ikinci ve son ziyareti ise Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı'ya gerçekleştirildi. Başkan Çavuşoğlu burada ise yönetim kurulunun çalışmaları hakkında Çakmaklı'ya bilgi verdi. Emniyet Müdürü Çakmaklı da Başkan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerine görev süresi boyunca başarı dileyerek kulübün her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Başkan Çavuşoğlu ziyaretler sırasında Belediye Başkanı Yücel ve Emniyet Müdürü Çakmaklı'ya kulübün lisanslı ürünlerinden taktim etti.

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