Alanya yemekleri kursunda yeni dönem

ANTALYA, () - ALANYA Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yöresel Yemek Atölyesi' yeni dönem ilk kursu tamamlandı.

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Yöresel Yemek Atölyesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Gastronomi Bölümü Mutfağındaki sunumla sona erdi. Kursun son bölümünde kursiyerler ve usta öğreticiler yöreye özgü yemekler pişirdi. Mevsimine göre değişiklik gösteren menülerin yer aldığı Yöresel Yemek Atölyesi kursunun ilk katılımcıları, laba dolması, gülüklü çorba, un çorbası (övelemeç çorbası), darı çorbası, ülübü piyazı, bumbar dolması, kuru patlıcan yemeği, kuru patlıcan taratoru gibi birçok lezzetin tariflerini ve özel yapım tekniklerini öğrendi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, kursun 4 yıldır düzenlendiğini söyledi. Yöresel Alanya yemeklerinin bugüne kadar 600 kursiyere ulaştığını, 600 mutfakta yer aldığını kaydeden Erdoğmuş, "Katılımcılarımızın, öğretici hocamızın ve AHEP Üniversitesi'nin de desteği ve ilgisi ile 2019 yılının ilk kursunu tamamlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Bizlerle birlikte bu projede yer alarak Alanya mutfağına katkı sağlamış herkese teşekkür ediyoruz. Lezzetlerimizi doğru tariflerle öğrenmek isteyen herkesi Yöresel Yemek Atölyesi kurslarımıza davet ediyorum" dedi.

AHEP Üniversitesi Rektörü Mehmet D. Öner ve Alanya Rotary International Club Başkanı Leonie Kılıç'ın da denediği kursiyerlerin pişirdiği yöresel lezzetler, yoğun ilgi gördü.

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