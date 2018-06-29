Alanya'ya kent meydanı yapılacak

ANTALYA, () - ALANYA Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali sona erdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 18. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'ne destek veren kurum ve kişilere teşekkür etti. Festivalin yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Yücel, "Festivalimiz dolu dolu geçerken vatandaşlarımız yoğun mesai ve iş programında rahatlama ve eğlenme fırsatı buldu. Bu konuda başta kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere bizimle iş birliği yapan sivil toplum örgütleri, personelimiz, sponsorlarımız ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Amacımız her zaman Alanya'nın yaşanılabilir, huzurlu, güvenli bir şehir olması ve her zaman söylediğim gibi gülen insan sayısını arttırmaktır" dedi.

'HER YIL ÇITAMIZI YÜKSELTİYORUZ'

Festivalin herkes tarafından takdirle karşılandığını vurgulayan Başkan Adem Murat Yücel; 'Her yıl daha iyisi olabilir' düşüncesiyle bir tık daha yukarıya çıkmak için çabaladıklarını kaydetti. Bu kapsamda 18. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'ni bu yıl her yönüyle detaylandırarak hazırladıklarına işaret eden Başkan Yücel, "Özellikle konsept olarak Selçuklu dönemini kullanmamız ecdadımıza olan saygımızı da yansıttı. Gelecek yıllarda üzerine koyarak daha iyilerini yapmayı hedefliyoruz" dedi.

'KENT MEYDANIMIZ İÇİN İLK KAZMAYI BU YIL VURACAĞIZ'

Başkan Adem Murat Yücel, mevcut alanın Alanya'ya artık yetmediğini ve yeni bir kent meydanı oluşturmak için kolları sıvadıklarını vurguladı. Özellikle festivalin son günü müthiş bir yoğunluk yaşandığını ve telefon şebekelerinin dahi kilitlendiğine değinen Başkan Yücel, "Vatandaşlarımız alanı, hatta sahili doldurdu, taşırdı. Son akşamdaki yoğunluk bizlere gösterdi ki yeni kent meydanın vakti çoktan gelmiş. Bu yıl net bir şekilde vatandaşlarımızın ulaşımı, konforu, gelen sanatçıları rahatça dinlemeleri gerekliliğini gördük. Vatandaşlarımızın, yerli-yabancı misafirlerimizin konforu ve ulaşımı gibi konulardaki aksaklıkları gidermek için inşallah bu yıl içerisinde kent meydanımız için ilk kazmayı vuracağız" diye konuştu.

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