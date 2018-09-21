Alanya'ya aile sağlığı merkezi

ANTALYA, () - ALANYA Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi İl Sağlık Müdürlüğü'ne devredildi.

Alanya Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Yaşardoğu Caddesi'nde inşası tamamlanan Alaaddin Keykubat Aile Sağlığı Merkezi, imzalanan protokolle Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne devredildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İl Sağlık Müdürlüğü adına Alanya İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Yağdır ile imzaladığı protokolün ardından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen bir talebi daha çözüme kavuşturmak mutluluk verici" dedi.

AİLE HEKİMLİĞİ OLARAK HİZMET VERECEK

Başkan Yücel, sağlık merkezinin 1 ay içerisinde hizmete gireceğini ve aile hekimliği merkezi olarak hizmet vereceğini kaydetti. Başkan Adem Murat Yücel, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan vatandaşlardan yoğun talep olduğu, bu talebi karşılamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Yücel, "Alanya Belediyesi olarak eğitime ve sağlığa ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Mahallesi nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelerimizden. Talep üzerine yaklaşık 500 bin TL'lik yatırımla ve tamamen Alanya Belediyesi'nin tasarrufuyla bu binanın inşasını tamamlayarak devrini tamamladık. Alanya'mıza ve mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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