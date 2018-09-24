Alanya ve Gazipaşa'da açık hava sinema keyfi

ANTALYA, () - BU yıl 29 Eylül- 5 Ekim tarihleri arasında 55'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında Sinema TIR'ı Gazipaşa ve Alanya'da vatandaşları sinemayla buluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Antalya Film Festivali heyecanını Sinema TIR'ı ile kentin dört bir yanına taşıyor. Belediye Şirketi ANSET'in Sinema TIR'ı sinemayı 19 ilçede vatandaşın ayağına götürüyor. Sinema TIR'ı Gazipaşa'da 'Kaptun Dandun' animasyon filmi, Alanya'da da 'Okul Yolunda' adlı belgeselle perde açtı. Gazipaşa Cumhuriyet Meydanı'nda park eden Sinema TIR'ına özellikle çocukların ilgisi yoğun oldu. Aileleriyle meydanı dolduran çocuklar, 2018 yapımı 'Kaptan Dandun' isimli animasyon filmini büyük bir heyecanla izledi.

7'DEN 70'E SİNEMA KEYFİ

Sinema TIR'ı Gazipaşa'nın ardından Alanya'da Mahmutlar Cumartesi Pazarı'nda vatandaşlara perdelerini açtı. Gösterime Alanyalılar akın etti. 7'den 70'e birçok sayıda vatandaş açık havada sinema filmi izlemenin keyfini yaşadı. Yer bulamayanlar ise yere bağdaş kurarak filmi seyretti. Sinema TIR'ı, festival boyunca tüm ilçeleri ilçeyi gezerek açık havada ücretsiz sinema gösterimi yapacak.

YILIN EN BAŞARILI BELGESELİ

Pascal Plisson'ın yönettiği 'Okul Yolunda' gösterildiği her ülkede büyük ilgi toplayan, yılın en başarılı belgesellerinden. Filmde dört ülkedeki dört çocuğun her sabah okula ulaşabilmek için bir sürü engeli nasıl aştıkları anlatılıyor. Bu çocukların belki de tek ortak noktası eğitime aç olmaları. 2013 Locarno Film Festivali Kapanış Filmi olan Okul Yolunda izleyenleri tek hayali olan bu çocukların sıra dışı yaşamlarının içine sokuyor.

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