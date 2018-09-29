Alanya Uluslararası Jazz Günleri sürüyor

ALANYA Belediyesi'nin bu yıl 15'incisini düzenlediği Alanya Uluslararası Jazz Günleri'nde Sarah Lancman ve Emin Fındıkoğlu sahneye çıktı.

Alanya'nın en büyük kültür-sanat etkinliklerinin başında gelen Uluslararası Jazz Günleri bütün hızıyla devam ediyor. 4 gün sürecek festivalin ikinci akşamında sahneye ilk olarak Sarah Lancman çıktı. Ünlü İtalyan piyanist Giovanni Mirabassi'nin eşlik ettiği Sarah, Inspiring Love ve A Contretemps albümlerindeki sevilen parçalarını Alanyalı caz severler için seslendirdi. Sarah Lancman'a basta Laurent Vernerey, davulda ise Lukmil Perez eşlik etti.

CAZIN TÜRKİYE'DEKİ DUAYENİ FINDIKOĞLU'NA BÜYÜK İLGİ

15. Alanya Uluslararası Jazz Günleri'nde Sarah Lancman'ın ardından cazın Türkiye'deki duayen isimleri arasında olan Emin Fındıkoğlu sahneye geldi. 1970'lerde ülkemizde henüz cazın popülaritesinin en düşük olduğu yıllarda ortaya çıkan Emin Fındıkoğlu, en sevilen parçalarını kendisini dinlemeye gelen binlerce vatandaş için çaldı. 78 yaşındaki piyanist, caz severler tarafından ilgiyle dinlendi.

Sarah Lancman ve Emin Fındıkoğlu'nun muhteşem konserlerinin ardından Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, sanatçılara teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

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