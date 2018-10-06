Alanya Taş Heykel Sempozyumuna geri sayım

ALANYA, () - ALANYA Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenecek Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu'na katılacak heykeltıraşlar belirlendi. Belediye arkasındaki sempozyum alanında, 1 Kasım'da açılışı yapılacak heykel sempozyumu, 30 Kasım'a kadar devam edecek.

Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu'na bu yıl 40 ülkeden 127 heykeltıraş başvurdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Neslihan Pala başkanlığında düzenlenen jüri toplantısında, sempozyuma katılacak sanatçılar 10 asil ve 2 yedek üye olarak belirlendi. Jüri toplantısına Prof. Dr. Fatma Akyürek, Dr. öğretim üyesi Önder Büyükerman, Dr. öğretim üyesi Ayla Aksungur, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Melike Nazifoğlu, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar ve yüksek heykeltıraş Beyhan Yönetim katıldı.

10 ASİL 2 YEDEK SANATÇILAR AÇIKLANDI

Jüri üyelerinin belirlediği 15. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu'na katılacak heykeltıraşlar da açıklandı. Sempozyumda İtalyan Adriano Cıarla, Rus Dimitry Krıvonosov, İspanyol Gemma Guerra, Kadriye İnal, Bulgar Ivan Stayanov, Zimbabveli Marian Nyanhongo, Ukraynalı Olena Dodatko, Songül Telek, Gürcü Valerian Jıkıa ve Yıldız Güner heykel performansı sergileyecek. Yedek sanatçılar ise Alman Iurie Platon ve Sanem Tufan olarak belirlendi.

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