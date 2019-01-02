Alanya Sugözü'ne içme suyu

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya'nın kuzeyinde yer alan Sugözü Mahallesi'nin içme suyu sorununu Dim Üzümlü hattından su vererek çözüme kavuşturacak.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya'da içme suyu çalışmaları kapsamında 5 yılda 959 kilometrelik içme suyu hattı döşedi. Eğimli arazi nedeniyle zaman zaman suyu bulanık akan mahalle sakinlerine Küçükhasbahçe Mahallesi'ndeki 5 binlik depodan içme suyu verilecek. Dim Üzümlü'den gelen suyu mahalleye taşıyacak 2 km uzunluğundaki hattın imalat çalışmaları devam ediyor.

MAHALLE SAKİNLERİ MEMNUN

Sugözü sakinleri ve mahalle muhtarı Hasan Uysal, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, “İçme suyumuz zaman zaman bulanık akıyordu. Alanya ASAT yaptığı yeni projeyle bu sorunu çözüyor. Mahallemize en iyi hizmetler getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür ediyoruz" dedi.

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