Alanya Sapadere'ye yeni yol

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, Alanya Sapadere Mahallesi'ndeki yollarda genişletme çalışması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal alan ekipleri, Alanya'nın farklı mahallelerinde yol yapım, genişletme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. 2 yıl önce Demirtaş Vadisi'ndeki 23 mahallenin kullandığı grup yolunu sıcak asfaltla kaplayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de vadide bulunan Sapadere Mahallesi yolunda asfalt hazırlığına başladı. Turizme de hizmet veren 3 kilometrelik Sapadere yolunda genişletme ve tesviye çalışmaları sürerken, toprak kaymalarının olabileceği yerlere duvar örülüyor, yağmur suyu geçiş noktalarına da büz koyuluyor. Altyapısı kısa sürede tamamlanarak güvenli hale getirilecek yol asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

Sapadere Muhtarı Hasan Ünal, “Mahallemiz yerli ve yabancı turistlerinde sıklıkla ziyaret ettiği bir yer. Birçok tatilci tur otobüsleriyle geliyor. Yolun dar olması nedeniyle trafikte aksamalar oluyordu. İki aracın yan yana geçemediği yerler vardı. Talebimizi hemen değerlendirip, kısa sürede çalışma başlatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI