Alanya mutfağı fuara damga vurdu

ALANYA, () - ALANYA mutfağı 'Gelenekten Geleceğe Anadolu Yemek Yarışması'na damga vurdu.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından organize edilen, turizm ve gıda sektörünün Türkiye'deki en büyük buluşma noktası haline gelen 30. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (30. Hotel Equipment) ile 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (26. Food Product) Expo Center'de renkli görüntülerle son buldu.

Konaklama, ağırlama, gıda ve içecek sektöründen katılım gerçekleştiren toplam 432 firma, 3 bin 500'ün üzerinde markasıyla 4 gün boyunca firmaların ürünlerini sergilediği fuara Alanya mutfağı damgasını vurdu. Alanya Belediyesi tarafından kurulan Alanya lezzet elçilerinden bir grup fuar içerisinde Türkiye Aşçılar Federasyonu, AGEP ve ANFAŞ işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Gelenekten Geleceğe Anadolu Yemek Yarışması'na katıldı. Alanya, Afyon, Gaziantep, Adana ve Kahramanmaraş'tan 30 yarışmacının katıldığı yarışmada ekipler kendi yörelerinin lezzetlerinin sunumlarını yaptı.

ALANYA MUTFAĞI YÖRESEL YEMEKLER ÖDÜLLERİNİ TOPLADI

Alanya mutfak mirasının yöresel yemeklerini yapan Alanyalı hanımlar seçim yapan jüri üyelerini zorladı. Jüri başkanlığını Haldun Tuzel'in yaptığı Alanya, Afyon, Gaziantep, Adana ve Kahramanmaraş'ın da takım olarak yarıştığı yarışmada 1. olan Fatma Karagöz altın madalya, 3. olan Fatma Türkyılmaz ve Nazmiye Çolak bronz madalya ve Fatma Arıkan, Hanım Güngörmüş, Nuriye Durmaz, Emine Benli, Şadiye Baygül, İlayda Bayır, Serpil Bayır da merit madalyalarının sahipleri oldu.

Mutfak Mirası Alanya sisteminin Türkiye'deki ilk lisans sahibi olan Alanya Belediyesi'nin gastronomi alanında yaptığı projeleri Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Gıda Mühendisi Sevda Erdoğmuş anlattı. Yemek kurslarından etkinliklere, yemek workshoplarından uluslararası temsillere kadar pek çok konuda bilgi veren Sevda Erdoğmuş, "Alanya'ya ait yöresel lezzetlerimizin gastronomi sektöründe önemli bir yer tutması hedefiyle başladığımız gastronomi yolculuğumuz, Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in destekleriyle her geçen gün ivmelenmektedir. Bugün burada Alanya'dan tek yürek halinde katılım sağladık. Alanyalı hanımlarımızla fuarda farklı bir görsellik ve lezzet vaat ettik ve bunu başarmış olmaktan dolayı ekip olarak çok gurur duyduk. Gastronomi alanında Alanya Belediyesi çatısı altında yapacağımız çok güzel projelerimiz olacak" dedi.

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