Alanya Kalesi'ne fidan dikimi

ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki Alanya Kalesi'nin teleferik hattı boyunca uzanan bölümüne badem ağaçları dikimine başlandı.

'Çevreci Kent Alanya' olgusuna sahip çıkan Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Alanya Kalesi'nde 1. Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel sit alanı ile Etkileme Geçiş Alanında yer alan teleferik hattı boyunca da uzanan alanda Alanya Kalesi Kazı Başkanlığı ve Alanya Müze Müdürlüğü denetiminde badem ağaçlarının dikimine başladı. Alana 260 ferraduel, nonpareil, ferragnes gibi birkaç cins badem fidanının dikimi yapılıyor.

Alanya Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, "Yaptığımız çalışmada amacımız görsellik, seçilen çeşitlerin tabiata uygun olması, dikilen çeşitli badem ağaçlarının çiçeklenme döneminde Alanya Kalesi ve teleferik hattına ekstra görsellik kazandıracak olmasıdır" dedi.

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