Alanya Jazz Günleri'ne muhteşem final

ALANYA, () - DÜNYACA ünlü Türk ve yabancı caz müzisyenlerinin sahne aldığı 15. Alanya Uluslararası Jazz Günleri, Anjelika Akbar, Yinon Muallem ve Elif Tuğba Tekışık'ın muhteşem konseriyle sona erdi.

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Alanya Uluslararası Jazz Günleri'nin kapanış gecesinde, Anjelika Akbar, Yinon Muallem ve Elif Tuğba Tekışık'ın muhteşem konserine yağan yağmur da engel olamadı. Alanya Belediyesi'nin yağmurlukları görevliler tarafından vatandaşlara tek tek dağıtılırken vatandaşların alanı terk etmemesi sanatçılar tarafından takdir aldı.

Karsu Dönmez, Sarah Lancman, Emin Fındıkoğlu, Brassolist, Charlotte Wassy Quintet gibi dünyaca ünlü Türk ve yabancı caz müzisyenlerinin sahneye çıktığı Alanya Uluslararası Jazz Günleri'nin kapanışını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eşi Yıldız Yücel, belediye meclis üyeleri, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş birlikte izledi.

YAĞMUR ALTINDA JAZZ KEYFİ

Kapanış gecesinde Anjelika Akbar, Yinon Muallem ve Elif Tuğba Tekışık, sevilen parçalarını Alanyalı caz severler için seslendirdi. Özellikle grubun 'Yağmur' adlı parçalarını art arda söylemesi yağan yağmurla birlikte keyifli dakikaların yaşanmasına sebep oldu.

YÜCEL: CAZLA DOLU MUHTEŞEM 4 GÜN YAŞADIK

Anjelika Akbar, Yinon Muallem ve Elif Tuğba Tekışık grubuna çiçek ve plaket takdim eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 4 gün boyunca müzik ziyafeti yaşatan sanatçılara teşekkür etti. Başkan Yücel, "Öncelikle 15 yıldır düzenlediğimiz bu muhteşem organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanı sıra festivalimiz boyunca sahne alan tüm sanatçılarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 4 gün boyunca bizlere unutulmaz anlar yaşattılar. 4 akşam boyunca bizleri yalnız bırakmayan, alanımızı tıklım tıklım dolduran, özellikle de bu akşam yağan yağmura rağmen alanımızı terk etmeyen bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 16. yılımızda da bu muhteşem atmosferde bir arada olmak temennisiyle" dedi.

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