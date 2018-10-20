Alanya'da zeytinyağı fabrikalarına denetim

ALANYA, () - ALANYA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Komiserleri, memurlar, çevre ve gıda mühendislerinden oluşan ekip Alanya genelinde zeytinyağı fabrikalarını denetledi.

Alanya Belediyesi olarak gıda işletmelerine yönelik sürekli denetimlerin yapıldığını belirten Zabıta Müdürü Hasan Akın, "Zabıta denetim personelleri ve gıda mühendislerinden oluşan ekibimiz bu sefer de zeytinyağı üreticilerin tüketime sundukları zeytinyağlarının halkımızın sağlıklı ve hijyenik olarak tüketmeleri için denetimler gerçekleştirdi" dedi.

Zabıta Müdürü Hasan Akın, "Zabıta ekipleri ve gıda mühendisleri tarafından yapılan denetimlerde, başta hijyen olmak üzere zeytinyağı fabrikalarının genel hijyeni, iş yeri çevresinin tertip ve düzeni, çevreye uygunluğu, iş yerine ait izin belgeleri, zeytinyağı işletmelerinden kaynaklanan atık su kirliliğinin önlenebilmesine yönelik sözleşmeler kontrol edilmektedir. İşletme içerisinde işletmeye taze zeytinin gelmesinden itibaren sıkma makinesi, yıkama, kırma ve yoğurma ünitelerinin hijyenine ayrıca dekantörde su ve yağ olarak ayrılan zeytinyağının saflığına, yağ dolumu yapılan kapların hijyenik olup olmadığı kontrol edilmektedir. İşletme faaliyetine ait olarak zeytin üreticilerinden gelen zeytinlerin yoğurma ünitesi kapasitesini doldurmaması durumunda diğer üreticilerden gelen zeytinlerin aynı ünitede sıkımı aşamasından çıkan zeytinyağlarının bahse konu üniteye giriş oranlarında üreticilere iade edilmeleri kontrol edilmiştir" diye konuştu.

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