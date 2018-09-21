Alanya'da zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi

ANTALYA, () - ALANYA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki zincir marketlerin şubelerini denetledi.

Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri, zincir marketleri denetledi. Ekiplerin yaptığı denetlemede, bazı marketlerin hijyen şartlarına uygun hareket etmediğini, çok sayıda tarihi geçmiş ürünün halen satışta olduğunu belirledi. Zabıta ekipleri, marketler hakkında cezai işlemi uygularken tarihi geçmiş ürünleri ise toplayarak imha etti.

'VATANDAŞIN SAĞLIĞI İLE KİMSE OYNAYAMAZ'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, denetleme sonucunda çok sayıda tarihi geçmiş ürün tespit edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Zabıta ekiplerimiz, ilçemizdeki zincir marketlere denetleme gerçekleştirdi. Bunun neticesinde ise çok sayıda tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Yine bazı marketlerin hijyen şartlarına uygun davranmadığı belirlendi. Ekiplerimiz bu işletmelere gerekli cezai işlemi uyguladı. Bu tip uygulamaları sık sık gerçekleştirerek vatandaşlarımızın sağlığı ile kimsenin oynamasına izin vermeyeceğiz" dedi.