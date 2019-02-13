Alanya'da yeraltı çöp konteynerleri yaygınlaştırılıyor

ALANYA, () - ALANYA Belediyesi tarafından alınan 45 yarı yeraltı çöp konteyneri uygun noktalara yerleştirildi.

Alanya Belediyesi daha temiz ve modern bir Alanya için yeraltı çöp konteyneri uygulamasını yaygınlaştırıyor. Yeni alınan 45 yarı yeraltı çöp konteynerinin montajı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Hacet Mahallesi Kasaboğlu Sokak ve Tosmur Mahallesi'ne yapılan yeni prestij caddesine yarı yeraltı konteyner uygulamasına başlandı. Yeni alınan yarı yeraltı çöp konteynerleri caddelerde uygun noktalara konuldu. Yeraltı konteynerler sayesinde tek noktadan trafik akışını aksatmadan akaryakıt, personel ve zamandan tasarruf sağlanarak çöp toplama hizmeti verileceği belirtildi.

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