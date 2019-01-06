Alanya'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen üniversite öğrencisi yakalandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Güllerpınarı Mahallesi Navalıoğlu Sokak'taki bir otelde kalan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İnsan Kaynakları Bölümü öğrencisi O.Y.'nin (21) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler dün saat 19.00 sıralarında O.Y.'yi Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında D.Y.O. ve Azeri E.B.'ye para karşılığı uyuşturucu verirken yakaladı.

Polis tarafından 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan üst aramalarında kağıda sarılı ve poşet içerisinde toplam 92.86 gram esrar ele geçirirdi. D.Y.O. ve E.B. 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, O.Y.'nin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.