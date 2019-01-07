Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, dün akşam şüphe üzerine Sancar K.'ya (33), üst araması yaptı. Aramada Sancar K.'nın üzerinden kilitli poşetler içerisinde 9 gram esrar ve alüminyum folyoya sarılı 5 parça halinde 0,83 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler aynı operasyon kapsamında Kızlarpınarı Mahallesi Toramanlar Sokak ve Şekerhane Mahallesi Şevki Bey Sokak'taki 2 ayrı adrese de baskın düzenledi. Operasyona destek veren özel eğitimli narkotik köpeği 'Esco' eşliğinde 2 ayrı adreste yapılan aramada satışa hazır halde 4.35 gram esrar ile 25.11 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirilirdi. Olayla ilgili 2 ayrı adresten B.B. (45), Mehmet Y. (38) ve Hakan Y. (37) gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B. adli kontrolle serbest bırakılırken, Mehmet Y., Hakan Y. ve Sancar K. ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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