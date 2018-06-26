Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarmanın sokak satıcılarına yönelik düzenliği uyuşturucu operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda polisin sorumluluk bölgesinde S.A., A.Ç., E.Ü., A.U., M.T.A., M.E., O.S. ve A.A.; jandarmanın bölgesinde ise V.T., İ.A., H.Ş., A.Ö., Ş.A., A.S., H.K., K.A. ve T.Ö. gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 31.35 gram eroin, 641.15 gram esrar, 75 gram kokain, 136 kök Hint keneviri, 13.2 gram metamfetaminle uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız 2 av tüfeğiyle bunlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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