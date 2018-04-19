Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin durdurduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, dün saat 16.00 sıralarında ilçe girişinden takibe aldıkları otomobili Çevreyolu Caddesi Sanayi Kavşağı'nda durdurdu. Araçtaki A.S. ve B.G. ile H.T. adlı kadın gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 5.30 gram metamfetamin, 22 gram skunk, 3 gram esrar, 2 gram kokain, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 9 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i kadın 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI