Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Orhan Y.'nin (30) Cikcilli Mahallesi'ndeki adresinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Tespit üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Orhan Y.'yi gözaltına aldı. İkamette yapılan aramalarda ise 3 paket satışa hazır halde 11 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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