Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 84 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar, ruhsatsız 5 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirdi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. Narkotik ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki çalışma sonrası şüphelinin 32 yaşındaki Remzi K., olduğunu tespit ederek takibe aldı. Dün saat 20.00 sıralarında şüphelinin hastanenin otoparkında 07 CFS 12 plakalı otomobile bindiğini tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonla Remzi K.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 52 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Savcılık talimatıyla Remzi K.'nin Çıplaklı Mahallesi 2005 Sokak'taki evinde arama yapan polis, şeffaf ağzı kilitli poşet içerisinde 32 adet uyuşturucu hap, 3.29 gram esrar, çeşitli markalarda ruhsatsız 5 av tüfeği ile 2 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

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