Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden Aydın Ş. tutuklandı, E. B. serbest bırakıldı.

Alanya ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında ilçede operasyon yaptı. Ekipler, Aydın Ş.'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Dün gece saatlerinde Şekerhane Mahallesi Fatih Sokak'ta takibe alınan Aydın Ş.'nin, cebinden çıkardığı kağıda sarılı uyuşturucuyu E. B.'ye verdiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Aydın Ş.'nin üst aramasında 2 parça halinde 5.12 gram esrar ele geçirilirken, diğer şüphelinin üzerine uyuşturucu bulunamadı. Aydın Ş.'nin kaldığı otel odasında da arama yapan polis, siyah poşet içerisinde 57 gram esrar buldu. E.B. savcılık talimatıyla işlemleri için Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilirken, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın Ş. ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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