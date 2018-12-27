Alanya'da uyuşturucu hap ele geçirildi

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenliği operasyonda 738 uyuşturucu hap, esrar ve Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Grup Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya'daki bir evde yüklü miktar uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Sabah saatlerinde harekete geçen ekipler belirlenen adrese baskın yaptı. Operasyonda A.T., S.Ç. ve B.B. gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 738 uyuşturucu hap, 40 gram esrar ve saksıya dikili vaziyette 9 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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