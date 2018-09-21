Alanya'da suç çetesi operasyonu 

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek gibi suçlardan gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak ve ateşli silahlar kanunu'na muhalefet' suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince çok sayıda ev ve iş yerine 13 Eylül 2018 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda Naci K., İsmet H., Erden K., Raşit K., Hüseyin Ş., Erdal D., Metin A., Selçuk D., Numan T. ve Fikret A. gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 3 tabanca ve 32 mermi ele geçirildi. Şüpheliler polisteki ifadelerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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