Alanya'da salon hokeyi heyecanı

ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Erkekler Salon Süper Lig 2. Etap Müsabakaları başladı.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen 2018-2019 Sezonu Erkekler Salon Süper Lig 2. Etap Müsabakaları başladı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Osmaniye GSK, Selçuklu Belediyesi SK, Nizip Belediyesi SK, Bolu Belediyesi SK, Nizip GSK, Gaziantep Polisgücü, Amasya GSK, Zonguldak Demir Tenis, Kahramanmaraş Hokey ve Boybeyi SK takımları mücadele ediyor.

10 takımın mücadele ettiği ve 30 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek olan maçların sonunda ödül töreni gerçekleştirilecek.

FOTOĞRAFLI