Alanya'da otobüsler büyüyecek

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Meclisi, Alanya'da toplu ulaşımda kullanılan otobüslerin büyütülmesi kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayı devam meclisi, Başkan Menderes Türel başkanlığında toplandı. 38 gündem maddesinin karara bağlandığı mecliste, Alanya'da toplu ulaşımda kullanılan otobüsler için yeni karar alındı. Başkan Menderes Türel, Alanya'da toplu ulaşımın 3'e bölünmüş vaziyette ve farklı kooperatifler olduğunu söyledi. Bunları bütünleştirmek istediklerini aktaran Türel, yeni karara göre 7 metrelik araçların 9- 9,5 metre, 9,5 metrelik araçların da 12 metreye yükseltilmesi kararı aldıklarını söyledi. Mutabakatı kooperatiflerle yaptıklarını belirten Türel, araçların büyümesi dolayısıyla 9 metrelik araçlardan 100 bin, 12 metrelik araçlardan da 200 bin lira plaka değeri alacaklarını söyledi.

SARI ZARF

Türel, "Bu rakam en düşük bedel. Daha fazla altına inersek kamu zararına neden olmuş oluruz. Ödemeleri 6 aya böldük. Keşke hiç para almasak ama kanunen almak zorundayız. Belediye alacağı bu para ile zengin olmaz. Ama hukuki olarak bunu yerine getirmemiz lazım. Hiçbir meclis üyesine alınan kararlar nedeniyle sarı zarf gelmesini istemem" diye konuştu.

'SİZE YALVARIYORUM'

MHP'li meclis üyesi Zihni Asiltürk, plaka ücretlerinin düşürülmesi için uzun süre uğraştı. En azından ödeme süresinin 6 aydan 12 aya çıkartılması teklifinde bulunun Zihni Asıltürk, "Size yalvarıyorum. Otobüsçülerimizi kırmayın" dedi.

CHP Grup Sözcüsü Cansel Tuncer Çevikol da grup olarak kapasite artışına onay verdiklerini, ancak ücreti yüksek bulduklarını aktardı. CHP'liler maddenin geri çekilip yeniden konuşulmasını istedi.

'OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ'

Menderes Türel, belirtilen rakamların altına inmeleri durumunda kamu zararı oluşacağını belirterek, maddeyi oyladı. Ak Parti'nin 'evet' oyu kullandığı maddede, MHP ve İYİ Parti oy kullanmazken, CHP şerhli 'evet' oyu verdi. Madde oy çokluğuyla kabul edildi.

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