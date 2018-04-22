Alanya'da operasyon 21 gözaltı

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, basit yaralama, hırsızlık, borçlunun ödeme şartını ihlali, nafaka hükümlerine uymamak, mühür bozma, kumar oynamaya yer ve imkan sağlama, silahla tehdit, gasp ile benzeri suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla 81 il genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önceden belirledikleri 21 şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Baskında çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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