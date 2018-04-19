Alanya'da mezarlıklara bahar bakımı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın kırsal mahallelerdeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi, ilçenin merkeze uzak kırsal bölgelerindeki yer alan ve bakımsız kalan küçük mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı. 10'ar kişilik üç gruptan oluşan ekipler çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, 100 mezarlıkta yaklaşık 800 dönümlük alanı temizledi. Ağaçları budayan ekipler, otları temizledi bakım onarım çalışması yaptı. Mezarlıklar vatandaşların kolayca ziyaret edebileceği hale getirildi. Mezarlıklarda zararlı otlarla mücadele çalışması da yapılıyor.

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