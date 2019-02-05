Alanya'da Kedi Evi Şenliği

ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 10 Şubat'ta Kedi Evi Şenliği yapılacak.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yürütmekte olduğu Kedi Parkı, Kedi Beslenme Üniteleri ile yıllardır sokak kedilerinin yaşamlarına destek olmak için projeler üretiyor ve çok sayıda kedi için fayda sağlamaya devam ediyor. Sokak kedilerinin yaşamlarına destek olmak amacıyla yapılan bu projeler kapsamında, soğuk havalarda vatandaşların da pratik şekilde yapabilecekleri ve kullanabilecekleri kedi evleri örneklerini göstermek ve bu konuda farkındalık oluşturmak adına Kedi Evi Şenliği düzenlenecek.

Yapılacak etkinlikte evlerinin, dükkanlarının önünde kediler için ev kurmak isteyenlere farklı malzemelerle pratik kedi evi yapımı hakkında fikir verip, uygulamalı olarak eğlenceli bir etkinlikte buluşturmak hedefleniyor. Yapılacak 200 kedi evi vatandaşlara verilerek soğuk kış günlerinde sokak kedilerine sıcak ortamlar yaratmak için istenilen yerde kullanılabilecek.

Dağıtılacak kedi evlerine çocuklar için hazırlanan workshop çalışmasında, kedi figürlü şablonlarla boyamalar yapılarak çocuklar için hayvan sevgisi anlatımı eğlenceli hale getirilerek onların da etkinliğe katılımı sağlanacak. Etkinlik 10 Şubat Pazar günü saat 13.00'te Güzelyalı Caddesi Damlataş Abdurrahman Alaettinoğlu Parkı'nda yapılacak.

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