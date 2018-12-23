Alanya'da kaza: 1 ölü

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Mehmet Arıcan, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Demirtaş- Yeşilöz yolu üzerinde meydana geldi. R.E.'nin kullandığı 34 BGJ 356 plakalı otomobil seyir halindeyken Mehmet Arıcan'ın kullandığı elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Metrelerce sürüklendikten sonra asfalta düşen Mehmet Arıcan, başından aldığı darbeyle ağır yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Arıcan ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Olayın ardından otomobil sürücüsü R.E. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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