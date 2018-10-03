Alanya'da kaçak içkiye 2 tutuklama

ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin operasyonunda çok miktarda kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri bir iş yerine yaptığı kaçak içki operasyonunda, 19 şişe değişik markalarda kaçak alkol, 2 pet şişe içerisinde anason sıvısı, 1.5 litre etil alkol, plastik pet şişeler içerisinde 4 litre sahte alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan U.K., F.H. ve M.H., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.K. ve F.H. tutuklanırken, M.H. adli kontrolle bırakıldı.

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