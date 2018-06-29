Alanya'da kaçak içki operasyonu

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir otelde 1160 litre çeşitli cins ve markalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen içki ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığıyla Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde hizmet veren bir otelde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı. Aramada, 160 litre çeşitli cins ve markalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen içki ele geçirildi. İçkiye el konulurken olayla ilgili gözaltına alınan S.E. hakkında Gümrük Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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