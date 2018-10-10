Alanya'da kaçak elektronik eşya operasyonu

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda farklı markalarda 2 bin 830 gümrük kaçağı elektronik eşya, 1970 metal marka çıkartmaları ve 150 kulaklık ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçeye çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya getirildiği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler Emin S.'ye ait Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi'ndeki bir apartmanın deposu ile 07 HAT 74 plakalı otomobilde arama yaptı. Aramalarda farklı markalarda 2 bin 830 gümrük kaçağı elektronik eşya, 1970 metal marka çıkartmaları ve 150 kulaklık ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Emin S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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