Alanya'da kablo hırsızları tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 mahalleden 500 metre telefon ve internet kablosu çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Sapadere ve Kocaoğlanlı mahallerinde telefon ve internet kablolarının çalındığını ihbar alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonucunda ekipler, şüphelilerin dün saat 04.00 sıralarında 07 HOR 32 plakalı otomobille aynı mahallede olduğunu belirledi. Harekete geçen jandarma, aracı durdurarak Ziyamettin S. (37) ve Hasan A. T.'yi (31) yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.