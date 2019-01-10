Alanya'da iş yeri yangını

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir optik mağazası çıkan yangında hasar gördü.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir optik mağazasında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Sebebi bilinmeyen yangın iş yerini sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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