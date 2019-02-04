Alanya'da iki otomobil çarpıştı

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi. Kazada otomobillerden biri refüjde ters döndü.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Kerim İnce'nin kullandığı 07 HUL 51 plakalı otomobil kavşağa geldiği sırada karşı yönden gelen Burak Sevimlier'in kullandığı 07 NMC 34 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan 07 NMC 34 plakalı otomobil refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.
Otomobil sürücüsünün araçtan kendi imkanlarıyla çıktığı kazada yaralanan olmazken, trafikte aksamalar meydana geldi. Daha sonra araçlar kaza yerinden kaldırıldı
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