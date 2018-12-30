Alanya'da Huzur ve Güven uygulaması

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polis Huzur ve Güven uygulaması yaptı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşın huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suçun önlenmesi amacıyla yılbaşı öncesi 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı. 4 ayrı ekiple 72 personelin katıldığı uygulama ilçe genelinde dün 09.00-12.00, 18.00.-20.00 ve 21.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

İlçe merkezindeki işlek caddeler, kafeterya, internet kafe, kahvehaneler, gece kulüpleri, disko ve bar gibi önceden belirlenen noktalarda huzur operasyonu düzenlendi. 338 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 'tehdit' suçundan arandığı belirlenen 1'i gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı trafik uygulamasında 22 araç sorgulandı, 3 araca toplam 1707 TL para cezası uygulandı. 1 araç da trafikten men edilirken, çalıntı motosiklet tespit edilerek yakalandı.

Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi.

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