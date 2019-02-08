Alanya'da Eğitimle Geleceğe Bakış konferansı

ALANYA, () - ALANYA Belediyesi'nin Alanya Kent Konseyi işbirliğinde düzenlediği Eğitimle Geleceğe Bakış söyleşisine eğitim uzmanı Abbas Güçlü konuşmacı olarak katıldı.

Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen 'Eğitimle Geleceğe Bakış' konulu söyleşi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Söyleşiye Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, belediye meclis üyeleri, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, STK temsilcileri, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, "2019 yılını eğitim yılı olarak ele alıyoruz. İnsanoğlu doğumundan itibaren eğitim alır ve eğitim süreci yaşam boyu devam eder. Çocuğun ilk eğitimi ailesi tarafından verilirken yaşamının ilerleyen sürecinde eğitim kurumlarla devam eder. İyi bir eğitim için kaliteli kurumlar gerekir. Önemli olan şey öğrenciye doğru eğitimi verebilmektir. Eğitim siyasetten ayrı tutulmalıdır. Gençlerin geleceği için önlerine çıkan en büyük sorun da kötü eğitimdir" dedi.

Eğitim uzmanı gazeteci Abbas Güçlü, 30 yıl önce askerliğini yapmak için Antalya'ya geldiğini ve bu süreçte Alanya'yı gezme fırsatı bulduğunu anlatırken, Alanya'nın 30 yıla rağmen doğasını koruduğunu vurguladı. Abbas Güçlü, geçmişten günümüze gelen eğitim sistemindeki yanlışlar ve veliler olarak öğrencileri yetiştirirken yapılan yanlışların yanı sıra birçok konuyu ele aldı. Söyleşi tarzındaki konferansa izleyicilerden soru sonranlar ve yorum yapmak için söz alanlar da oldu.

Konferansa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Rektörü Mehmet Durdu Öner, demokratik kitle örgütleri ve esnaf odaları temsilcileri katılım sağladı. Vatandaşlarla birlikte söyleşiyi izleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gazeteci Abbas Güçlü'ye Alanya ipek kozasından yapılan bir duvar süsü hediye ederek, Alanya'da ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

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