Alanya'da dolu dolu festival

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenecek Turizm ve Sanat Festivali'nde Mustafa Ceceli, Emel Sayın ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimler sahne alacak. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'nın yöresel yemekleri ve el sanatları kültürüyle Selçuklu döneminin sanat ve kültürel yapısının da tanıtılacağı festivale herkesi davet etti.

Alanya Belediyesi'nin 25- 27 Haziran tarihleri arasında bu yıl 18'incisini düzenleyeceği 'Selçuklu' temalı Turizm ve Sanat Festivali'ne ilişkin tarihi Tersane'de basın toplantısı yapıldı. Toplantıda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel organizasyonun önemiyle ilgili açıklamalar yaptı. Festival komitesinde yer alan Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, Spor İşleri Müdürü Levent Uğur ve Mehmet Ali Koçak da organizasyonun detaylarıyla ilgili bilgi verdi.

BU YILKİ TEMA SELÇUKLU DÖNEMİ

Başkan Adem Murat Yücel, "Tüm birimlerimizle festivalimize hazırız. Bu yıl gerçekten çok güzel, çok iyi, çıtası çok yüksek bir festivalle halkımızın karşısında olacağız. Bildiğiniz gibi her yıl festivalimizin özel bir teması var. Bu yılki festivalimizin teması ise Selçuklu dönemi" dedi.

'ALANYA'YI HER YERDE ŞAHLANDIRACAĞIZ'

Yıl boyu şehirde birçok organizasyon gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Yücel, "Bizim sevdamız Alanya. Her zaman her yerde söylediğim gibi Alanya dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Turizm cenneti, birlik ve beraberliğin, güvenin ve huzurun şehri olan Alanya'mızı tanıtmak için hem yurt dışında ve hem de yurt içinde birçok çalışma yapıyoruz. Belediyemizin düzenlediği birçok etkinlik ve festivalin ana gayesi de bu nadide kentin adını tüm dünyaya duyurmaktır. 25- 27 Haziran'da gerçekleştireceğimiz 18'inci Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nde de Alanya'yı her yerde şahlandıracağız" diye konuştu.

'7 FARKLI ŞEHİRDEN 110 KİŞİLİK HEYET KATILACAK'

Festivalin uluslararası bir boyuta sahip olduğunu kaydeden Başkan Adem Murat Yücel, kardeş şehirlerden çok sayıda katılım olacağını söyledi. Başkan Yücel, "Biliyorsunuz festivalimiz uluslararası bir festival. Bu yıl yurt dışından çok fazla katılım var. 7 kardeş şehrimizden 110 kişilik bir heyeti festivalimiz boyunca Alanya'mızda ağırlayacağız. Ayrıca Baltık ülkelerinin 100'üncü yıl kutlamaları da festivalimiz kapsamında şehrimizde yapılacak" dedi.

BAŞKANDAN FESTİVALE DAVET

3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle sürecek festivale bütün vatandaşları davet eden Başkan Yücel, şöyle dedi:

"3 gün boyunca sürecek festivalimizde Selçuklu kültürünü anlatan çok özel sergiler, halk konserleri ve birbirinden güzel stantlarımızla halkımızla bir araya geleceğiz. Çıtasını her yıl yükselttiğimiz festivalimiz 25 Haziran Pazartesi günü 17.30'da Yörük Göçü ve kortej yürüyüşüyle başlayacak. Ülkemizin en önemli sanatçılarını ağırlayacağımız, sergilerimizle, etkinliklerimizle Selçuklu dönemini anlatacağımız festivalimize tüm vatandaşlarımızı, Alanya halkını, şehrimizde bulunan misafirlerimizi davet ediyorum."

ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAK

18'inci Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nde Mustafa Ceceli, Emel Sayın ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimler festival boyunca sahne alarak vatandaşlara ücretsiz konser verecek. Aynı zamanda 270'i aşkın stantla Alanya'nın yöresel yemekleri ve el sanatları kültürüyle Selçuklu döneminin sanat ve kültürel yapısı da ziyaretçilere aktarılacak.

FOTOĞRAFLI