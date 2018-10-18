Alanya'da çöpten elektrik üretilecek

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya'nın çöpünden elektrik üretecek yaklaşık 70 milyon lira yatırım bedelli Türkler Entegre Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi inşaatını denetledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya'da bir yıl önce temeli atılan projeyi belediye bürokratları ve firma yetkilileriyle inceledi. Başkan Türel, inşaatın bitme noktasına gelmesinden mutluluk duydu. Türel, burada yaptığı açıklamada, "Bir sene önce temelini attığımız inşaat şimdi bitme noktasına gelmiş. Bir an önce enerji üretimine geçilmesi için büyük bir gayret ortaya koyuluyor. Bir dakika bile kaybedecek vaktimiz yok. Bu inşaat tamamlanıncaya kadar Alanya'nın çöp konusundaki en büyük sorunu mevcut depolama alanı Yumru'dan gelen kötü kokular ve buradaki çöplerin geri dönüşümle bir enerjiye dönüştürülmesi meselesiydi. Bir taraftan buradaki inşaatımız devam ederken diğer taraftan Yumru'da burası tamamlanıncaya kadar geçici olarak bir enerji üretim tesisi kurduk. Faaliyete geçen tesis elektrik üretimine başladı. Bugün ilk kez burada bu müjdeyi sevgili Alanyalı hemşerilerimle paylaşıyorum. Bu vesileyle artık Alanya'nın çöpünden elektrik üretiyoruz yani Alanya'nın çöpü altın oluyor" dedi.

2.8 MEGAVATA ÇIKACAK

Yumru'daki enerji üretim tesisinde ilk etapta 1.4 megavatlık bir enerji üretimi elde edileceğini belirten Menderes Türel, "Ve bunu çok hızlı şekilde kapasitesini 2.8 megavata çıkartacağız. Türklerdeki enerji üretim tesisimizde elde edeceğimiz toplamdaki enerji gücü yaklaşık 4 megavatlıktı. Neredeyse buna yakın bir enerjiyi Yumru'da kurmuş olduğumuz tesiste bugünden itibaren artık kullanmaya başlıyoruz" diye konuştu.

HAYIRLI OLSUN

Başkan Türel, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun yetkililerinin de lisans için yarın geleceğini belirtti. Burada gerekli incelemelerin yapılarak lisansla ilgili işlemlerin tamamlanacağını kaydeden Menderes Türel, "Böylelikle bugün herkes için sürpriz olan Alanya'nın çöpü altın oluyor sözünün müjdesini sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugünde bu sözü yerine getirmiş olmanın gururu içerisindeyiz. 2018 senesinin sonunda Alanya'da çöpten elektrik elde etme hedefi içerisinde bulunduruyorduk. Ondan önce ekim ayında Yumru'da kurduğumuz enerji üretim tesisiyle artık Alanya'nın çöpünden elektrik elde edebilecek imkanı bulmuş oluyoruz" diye konuştu.

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