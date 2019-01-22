Alanya'da çocuklar sünnet ettirildi

ALANYA, () - ALANYA Belediyesi tarafından Tevfik Hoca Evi Polikliniği'nde düzenlenen ücretsiz sünnet hizmetleri devam ediyor. Okulların tatile girmesiyle birlikte 2019 yılının ilk sünnet organizasyonunda 71 çocuk sünnet olacak.

Alanya Belediyesi'nin geleneksel sünnet programı Tevfik Hoca Evi Polikliniği'nde devam ediyor. Alanya Belediye sağlık ekipleri ve uzman ekipler tarafından hafta içinde gruplar halinde yapılacak sünnet programı bugün başladı. Sünnet organizasyonuna Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Meclis Üyesi Tunahan Kasapoğlu, Sosyal İşler Müdürü Bilal Nurgül, aileler ve çocukları katıldı.

Alanya Belediyesi sağlık ekiplerinin çocukların iyileşme süreçlerini de düşünerek yarıyıl tatiline denk getirdiği ve belediyeye başvurarak kayıt yaptıran ailelerin çocuklarının sünnet ettirildiği program duayla başladı. Daha sonra çocukların sünnet işlemleri hijyenik ortamda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Sosyal belediyeciliğin sorumluğu gereği bugün de 71 çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz. 4 yılda 713 çocuğumuzu sünnet ettirdiğimiz gibi 7'den 70'e doğumdan ölüme kadar bütün insanların rahat ve konforlu bir hayat yaşayabilmeleri için ve sosyal ihtiyaçlarını giderebilmeleri için yerel yönetim olarak bütün sorumluklarımızı yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın heyecanlarına ortak olmak ve erkekliğe ilk adımlarını atarken yanlarında bulunmak istedim. Şimdiden çocuklarımıza geçmiş olsun der ve ailelerine de hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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