Alanya'da camilerin halıları yıkandı

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, merkez ve ilçelerdeki camilerde temizlik yaptı, halılarını yıkadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi her yıl periyodik olarak merkez ve 14 ilçedeki camilerin halılarını yıkıyor. Oluşturulan 3 ekip, vatandaşların ve müftülüklerin talepleri doğrultusuna merkez, doğu ve batı ilçelerinde camilerde temizlik yapıyor.

3 BİN METREKARE HALI YIKANDI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu kapsamda Alanya merkez ve kırsal mahallelerde bulunan 15 caminin halılarını yıkadı. Alanya Merkez 1, Demirtaş'ta 2, Güzelbağ'da 2, Kargıcak'ta 2, Mahmutlar'da 7 ve Hocalar Mahallesi'nde 1 olmak üzere toplam 15 camide 3 bin metrekare halı yıkandı.

Mahallesi sakinleri, muhtarlar ve cami imamları yapılan temizlik çalışmalarından son derece memnun. Binlerce vatandaşın ibadetini yapmak için geldiği camilerin halıların belirli aralıklarla yıkanması gerektiğini belirten vatandaşlar, bu hizmeti aralıksız sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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