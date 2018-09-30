Alanya'da Brassolist ve Charlotte Wassy Quintet konseri

ALANYA, () - ALANYA Belediyesi'nin bu yıl 15'incisini düzenlediği Alanya Uluslararası Jazz Günleri'nde Brassolist ve Charlotte Wassy Quintet konser verdi.

Türkiye'nin en prestijli caz festivalleri arasında yer alan Alanya Uluslararası Jazz Günleri'nde Brassolist ve Charlotte Wassy Quintet rüzgârı esti. Alanı dolduran caz severler, tarihi Kızılkule Meydanı'nda muhteşem 2 konser dinledi. 2015 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi brass sanatçıları tarafından kurulan Brassolist Quintet, Türkiye'de ilk defa caz standartlarından türkülere uzanan renkli repertuvarlarını bir solist eşliğinde dinleyiciye sunuyor. Brassolist Ceren Gündoğdu ile klasik brass beşli anlayışına yeni ve farklı bir soluk getirirken en sevilen şarkılarını Alanyalı caz severler için seslendirdi.

CHARLOTTE WASSY'DEN BÜYÜLÜ PERFORMANS

2010 yılında Paris'teyken Küba, Guadeloupe ve Brezilya'dan gelen önemli caz müzisyenleriyle birlikte grubunu oluşturan ve konserler vermeye başlayan Charlotte Wassy, tarihi Kızılkule önünde caz severlere muhteşem bir konser verdi. Charlotte Wassy, sahne performansı esnasında özellikle doğaçlama bölümlerindeki dans performansıyla seyirciyi de müziğin içine alarak büyülü bir performans sergiledi.

BAŞKAN YÜCEL'DEN TEŞEKKÜR PLAKETİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Jazz Günleri'nin üçüncü akşamında sanatçıların performansını eşi Yıldız Yücel ile birlikte izlerken, Brassolist'in övgüye değer performansının ardından sahneye gelerek grup üyelerine teşekkür etti. Başkan Yücel, grup üyelerine çiçek ve plaket takdim etti. Charlotte Wassy Quintet grubuna ise Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti.

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