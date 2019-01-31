Alanya'da bıçaklı kavga

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde alacak para meselesi yüzünden çıkan kavgada, Feyzullah Ö., karnından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Oba Mahallesi'ndeki olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Adem B.(30), aralarında alacak para meselesi olan Feyzullah Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Adem B., elindeki bıçakla Feyzullah Ö.'yü karın bölgesinden ağır yaraladı. Adem B. olay yerinden kaçarken Feyzullah Ö. için 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Çağrı zerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Feyzullah Ö'yü ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hayati tehlikesi bulunan Feyzullah Ö., yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay sonrası çalışma başlatan ekipler, Adem B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Adem B., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



